Teheran manifestanti in piazza Punak con fuochi d’artificio e luci dei cellulari

A Teheran, in piazza Punak, si sono svolte manifestazioni con presenti cittadini che hanno acceso fuochi d’artificio e utilizzato le luci dei cellulari. I video condivisi sui social mostrano una folla che canta slogan, riflettendo un momento di espressione pubblica nella capitale iraniana.

I filmati pubblicati sui social media mostrano una folla radunata in piazza Punak a Teheran, in Iran, che canta slogan mentre fuochi d'artificio esplodono nel cielo. I manifestanti, inoltre, usano i loro cellulari per illuminare la piazza mentre esultano e fanno rumore. Queste ultime manifestazioni si verificano nonostante il blackout di Internet a livello nazionale e la brutale repressione da parte delle autorità (fonte Ansa Video). La folla si raduna in piazza Pounak, nuove proteste scoppiano a Teheran; Proseguono le proteste in Iran, Ong: 'Almeno 192 persone uccise'. Migliaia di arresti; Iran, dilaga la protesta. Blackout internet da oltre 60 ore in tutto il Paese; I manifestanti iraniani sfidano la repressione mentre i video mostrano scontri violenti.

«Volevo tu fossi qui con noi a fare la serata salse, non a rischiare la vita in Iran». Niccolò Califano, ex concorrente di MasterChef 13, è preoccupato per la sua ragazza, bloccata a Teheran mentre il regime spara sui manifestanti che protestano. - facebook.com facebook

Mentre il regime di #Teheran spegne Internet in tutto il Paese per oscurare la voce dei manifestanti, le violenze, gli omicidi, la voce degli iraniani all’estero si fa sempre più forte. Una ragazza accende una sigaretta dando fuoco a una foto dell’Ayatollah: un’imm x.com

