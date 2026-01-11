Teheran manifestanti in piazza Punak con fuochi d’artificio e luci dei cellulari

A Teheran, in piazza Punak, si sono svolte manifestazioni con presenti cittadini che hanno acceso fuochi d’artificio e utilizzato le luci dei cellulari. I video condivisi sui social mostrano una folla che canta slogan, riflettendo un momento di espressione pubblica nella capitale iraniana.

I filmati pubblicati sui social media mostrano una folla radunata in piazza Punak a Teheran, in Iran, che canta slogan mentre fuochi d’artificio esplodono nel cielo. I manifestanti, inoltre, usano i loro cellulari per illuminare la piazza mentre esultano e fanno rumore. Queste ultime manifestazioni si verificano nonostante il blackout di Internet a livello nazionale e la brutale repressione da parte delle autorità (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

