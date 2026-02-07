Milano corteo contro le Olimpiadi | scontri e sei fermi nel centro contestazioni radicali e fumogeni

Una cinquantina di persone hanno manifestato nel centro di Milano contro le Olimpiadi invernali. Durante il corteo, alcuni hanno lanciato fumogeni e sono scoppiati scontri con le forze dell’ordine. Sei manifestanti sono stati fermati e portati via. La protesta si è svolta ieri, in concomitanza con la cerimonia di apertura allo stadio Meazza. La polizia ha mantenuto l’ordine, ma la tensione si è fatta sentire.

Sei persone sono state fermate dalle forze dell'ordine a Milano nel corso di un corteo di protesta contro i Giochi Olimpici invernali che si sono inaugurati ieri con la cerimonia di apertura allo stadio Meazza. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di circa diecimila persone, si è snodata per le vie del centro, culminando in momenti di tensione e scontri nel quartiere Corvetto. Gli episodi più critici si sono verificati quando una parte dei manifestanti, appartenenti a diverse sigle antagoniste e centri sociali, ha tentato di raggiungere la tangenziale Est, scontrandosi con gli agenti in tenuta antisommossa.

