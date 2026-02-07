Milan tra campo e retroscena | parla Baresi La verità dietro Maignan! In arrivo un giovane?

Questa mattina, Baresi ha parlato in modo diretto sulla situazione del Milan, rivelando dettagli che non erano stati ancora resi pubblici. Si discute molto sul ruolo di Maignan e sulle eventuali scelte di mercato per rinforzare la rosa. Intanto, inaspettatamente, si fa strada l’ipotesi di un giovane talento pronto a sbarcare in prima squadra. La giornata si presenta intensa, tra conferme e voci di corridoio, mentre i tifosi aspettano novità concrete.

Nella giornata di oggi, sabato 07 febbraio 2026, svariati quotidiani sportivi e siti web hanno parlato del Milan di Allegri, complici le nuove notizie di mercato e dei retroscena legati ai rinnovi di alcuni giocatori. Spazio, però, anche alle Olimpiadi invernali, con le parole di Franco Baresi. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Nella serata di ieri è andata in scena allo stadio 'San Siro' la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina. Protagonista anche il Milan con lo storico capitano Franco Baresi, portatore della fiamma Olimpica assieme a Beppe Bergomi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai vicino alla conclusione, segnando un passo importante per il club.

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai imminente.

