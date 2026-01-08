Rinnovo Maignan con il Milan a un passo | dettagli e retroscena

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai imminente. In questa occasione, analizziamo i principali dettagli e i retroscena legati all’accordo, offrendo un quadro chiaro e accurato sulla situazione contrattuale del portiere francese. Un passo importante per la società rossonera, che punta sulla stabilità della propria rosa e sul ruolo di Maignan come elemento chiave nel progetto sportivo.

Milan, sarebbe sempre più vicino il rinnovo di Mike Maignan con i rossoneri. Ecco tutti i retroscena e i dettagli. Il Milan cerca un difensore e si prepara a prolungare il contratto di capitan Maignan. Ecco tutti i dettagli e i retroscena da Gazzetta.it.

