Rinnovo Maignan firma in arrivo | emerge un retroscena sorprendente su un big della Serie A

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai vicino alla conclusione, segnando un passo importante per il club. Nei dettagli emergono alcune informazioni inaspettate su uno dei protagonisti della Serie A, che contribuiscono a chiarire il percorso verso il prolungamento del contratto. Questa operazione rappresenta un elemento chiave per il futuro del portiere e della squadra rossonera.

Milan, che colpo: vicino il rinnovo di Maignan! Le cifre e i retroscena della trattativaIl Milan si avvicina al rinnovo di contratto con Mike Maignan, portiere e capitano della squadra.

Mike Maignan-Milan, ormai ci siamo! Nonostante fosse impensabile, anche solo la scorsa estate, la possibilità di rinnovo per il portiere e capitano rossonero, negli ultimi mesi le parti

Milan, non solo Maignan: pronto il rinnovo di un altro bigTanti movimenti in casa Milan durante questa finestra di mercato e non solo con nuovi innesti: un altro big è pronto al rinnovo a vita! spaziomilan.it

«MAIGNAN-MILAN FINO AL 2031: È FATTA! IL RETROSCENA: "NO ALLA JUVENTUS NONOSTANTE I CONTATTI FITTI". MIKE HA SCELTO IL DIAVOLO!» #Maignan #Milan #Rinnovo #Juventus #Moretto #Allegri - facebook.com facebook

Maignan-Milan, avanti insieme . Accordo raggiunto sulle commissioni, firma sul rinnovo nei prossimi giorni @cmdotcom x.com