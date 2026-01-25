Sul fronte del calciomercato del Milan, l'interesse per Mario Gila si mantiene vivo, con possibili sviluppi già a gennaio. Tare, dirigente di rilievo, avrebbe manifestato l'intenzione di portare il difensore spagnolo alla corte del club rossonero nel prossimo mercato invernale. Rimanere aggiornati sulle strategie di acquisto è fondamentale per comprendere le future mosse del Milan in un mercato in continua evoluzione.

Il calciomercato non dorme mai, e il Milan continua a lavorare cercando dei rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri. Come sappiamo, ai rossoneri piace molto Mario Gila, attuale difensore della Lazio che sarebbe destinato a salutare i biancocelesti. Secondo quanto riferito in giornata da Nicolò Schira, i rossoneri starebbero lavorando per portarlo a Milano. La cifra? La Lazio chiederebbe circa 20 milioni di euro, dato che il Real Madrid possiede il 50% su una possibile rivendita del club. I primi contatti son stati positivi, ma ora arrivano delle novità. Sempre secondo Nicolò Schira, i rossoneri non vorrebbero aspettare l'estate per portarlo a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare vuole Gila già a gennaio! Le ultime

Calciomercato Milan, contatto tra Tare e l’entourage di Gila per gennaio: la situazioneSecondo fonti su X, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe avuto un colloquio con l’agente di Mario Gila della Lazio in previsione del mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaioIl Milan intensifica le attività di mercato con l’obiettivo di rafforzare la difesa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CALCIOMERCATO MILAN ADLI VIA! ARRIVA UN COLPO A GENNAIO

Argomenti discussi: Milan, il punto sul difensore tra gennaio e giugno: Tare alla ricerca di opportunità in prestito, la situazione; Calciomercato Milan, Fullkrug certezza in attesa di Vlahovic: la strategia di Tare con l'esca Kostic; La lite allenatore-ds va di moda? A Milanello no. E il mercato rossonero funziona; Milan a caccia del difensore: Allegri vuole esperienza e leadership, i nomi sondati da Tare.

Roma-Milan, incontro dopo la partita: Tare accontenta AllegriIl Milan è alla ricerca di un giocatore che possa alzare la qualità della rosa e attenzione alla sfida contro la Roma ... calciomercatonews.com

Live, calciomercato, l’Aston Villa su Loftus-Cheek: il Milan vuole il rinnovoCalciomercato Milan, la trattativa per portare Sergio Ramos in rossonero resta viva: il difensore sta valutando una proposta di 6 mesi di impegno immediato con opzione di rinnovo per un'ulteriore stag ... msn.com

Calciomercato Milan, Jimenez verso il riscatto: ecco quanto incasseranno i rossoneri #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Calciomercato Milan, adesso è ufficiale: arriva Cissé! Il difensore classe 2008 arriva dalla Be Sport Academy: i dettagli - facebook.com facebook