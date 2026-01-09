Milan-Tomori a che punto siamo con il rinnovo? Moretto spiega | Ecco cosa manca

Il Milan e Fikayo Tomori sono attualmente in trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale inglese, in scadenza il 30 giugno 2027. Secondo Matteo Moretto, esperto di calciomercato, sono ancora presenti alcuni dettagli da definire prima di arrivare all’accordo. Questa trattativa rappresenta un passo importante per il club rossonero, che punta a consolidare la propria difesa con il contributo di Tomori.

Calciomercato: il Milan e Fikayo Tomori sono in trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale inglese, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2027: le ultime news dal giornalista sportivo esperto del settore, Matteo Moretto. Rinnovo Tomori, Moretto: "I dialoghi stanno andando avanti, ma non siamo ancora alla parte finale della trattativa" - Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e Fikayo Tomori per il rinnovo di contratto del difensore inglese

