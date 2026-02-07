Il Milan di Allegri vola alto anche senza Pulisic e Leao. La squadra ha dimostrato di saperci fare, trasformando le assenze in forza. I rossoneri continuano a vincere e a mantenere il primato, dimostrando che il mister ha trovato la formula giusta.

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a sfidare le leggi della logica e della sfortuna, consolidando un primato che nasce dalla capacità di trasformare l’emergenza in risorsa. Nonostante il tecnico livornese abbia potuto schierare la coppia d’attacco titolare composta da Christian Pulisic e Rafael Leao in sole tre occasioni dall’inizio della stagione (contro Inter, Genoa e Lecce), i rossoneri occupano i vertici della classifica grazie a un misticismo tattico che fonde pragmatismo e reattività. Una gestione, quella di Allegri, capace di portare a casa i tre punti anche in contesti complessi come la trasferta di Como, affidandosi a soluzioni d’emergenza che stanno dando frutti inaspettati. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Milan, il miracolo di Allegri: vola senza Pulisic e Leao grazie al misticismo tattico

Approfondimenti su Milan Allegri

Il Milan si trova in una posizione di vantaggio grazie alle performance di Pulisic e Leão, considerati la miglior coppia d’attacco del campionato.

Il nuovo Milan si presenta con un approccio più solido e meno appariscente rispetto al passato.

Ultime notizie su Milan Allegri

