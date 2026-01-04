Il Milan vola grazie a Pulisic e Leão | numeri gol e leadership

Il Milan si trova in una posizione di vantaggio grazie alle performance di Pulisic e Leão, considerati la miglior coppia d’attacco del campionato. Sebbene abbiano condiviso poco più di 90 minuti sul campo, i loro contributi si evidenziano nei numeri, nei gol e nella leadership della squadra. Questa combinazione di talento e efficacia rappresenta un elemento chiave nel percorso dei rossoneri, sottolineando il valore di una partnership ancora in fase di consolidamento.

Il paradosso del Milan è avere la miglior coppia d’attacco del campionato, senza che Christian Pulisic e Rafael Leão abbiano giocato poco più di 90 minuti insieme. Lo zampino di Allegri si fa sentire, soprattutto nel rendimento del portoghese, che rispetto alle scorse stagioni è cresciuto in efficacia. Ora rimane l’attesa di vederli nuovamente in coppia contro il Genoa, nell’ultima partita del girone d’andata. Milan, tra infortuni e gol: Pulisic e Leão guidano l’attacco. Prima del Derby di Milano si parlava di Pulisic e Leão come i due attaccanti titolari, chiamati a prendere le redini del reparto offensivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Il Milan vola grazie a Pulisic e Leão: numeri, gol e leadership Leggi anche: Gol, assist, rigori e pure leadership: i numeri confermano che Leao sta cambiando Leggi anche: Il Milan vola con Leao centravanti: i numeri del portoghese da ‘9’ sono davvero sorprendenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milan, sorpasso in vetta all’Inter: Pulisic e due gol di Nkunku battono il Verona a San Siro; ASSIST fantacalcio Milan-Verona: tutti i +1 assegnati; Milan-Verona 3-0: risultato finale e highlights; Il Milan cala il tris al Verona e vola in testa alla classifica. Pulisic non perdona: spunta un dato che incorona l’attaccante del Milan - Un dato evidenzia una volta di più l'importanza di Christian Pulisic per il Milan, che, grazie al suo fuoriclasse, può sognare lo scudetto. spaziomilan.it

Serie A: Pulisic e Nkunku lanciano il Milan, Verona ko 3-0 a San Siro - Rossoneri a due facce in un San Siro da tutto esaurito: tanto lento e soporifero nel primo tempo, chiuso comunque in vantaggio grazie al gol del solito Pulisic (ottava rete stagionale), quanto ... ansa.it

Milan-Hellas Verona 3-0: Pulisic e la doppietta di Nkunku rilanciano il Diavolo, la ripresa della squadra di Allegri è sensazionale - 0 l'Hellas Verona e cresce esponenzialmente dopo un primo tempo pieno di difficoltà. eurosport.it

«LEÃO CENTRAVANTI, IL MILAN VOLA! ALLEGRI SI GODE IL NUOVO RAFA: GIA 9 PUNTI DECISIVI GRAZIE AI SUOI GOL!» #Leao #Milan #Allegri #SerieA #CagliariMilan - facebook.com facebook

#MilanVerona, #Tresoldi vola a Milano: presente sugli spalti di San Siro #SerieA #Milan #SempreMilan x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.