Calciomercato il Milan ci riproverà per Kostic A gennaio non è arrivato perché …

Il Milan torna su Andrej Kostic, il centravanti montenegrino del Partizan. La società aveva tentato di portarlo in inverno, ma l’affare non è andato in porto. Ora si prepara a riprovare, convinta delle sue qualità. La trattativa resta aperta e il club milanese non molla la presa.

Il Milan e il Partizan sono stati a lungo in contatto per il trasferimento di Kostic in Italia, poi, però, l'operazione non è andata a buon fine per un mancato accordo sulla cifra del cartellino del giocatore, sotto contratto con la società della Capitale serba fino al 30 giugno 2030. Si parla di un'offerta del Diavolo di 4-5 milioni di euro a fronte di una richiesta intorno ai 10. Per il 'CorSport', però, il Milan ha intenzione di riprovare a prendere Kostic nella prossima sessione estiva di calciomercato e, in queste settimane, continuerà a dialogare con la dirigenza del Partizan per giungere ad un accordo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Luca Marchetti, giornalista specializzato in calciomercato, ha commentato le ultime novità riguardanti il Milan prima della sfida contro il Como.

La sessione di gennaio si è conclusa senza grandi colpi per la Juventus.

Calciomercato milan gennaio 2026 due nomi nuovi in arrivo

