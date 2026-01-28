Cardone | Gila? Credo sia un’operazione che il Milan sta pianificando per l’estate

Mario Gila potrebbe presto cambiare maglia. Il difensore centrale della Lazio, classe 2000, sembra ormai vicino a trasferirsi al Milan. Secondo alcune fonti, il club rossonero sta pianificando l’operazione per l’estate e tutto fa pensare che il trasferimento diventerà ufficiale a breve. La trattativa si intensifica, e i tifosi rossoneri aspettano con ansia l’annuncio.

Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, dalla Lazio al Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato diventa ogni giorno che passa un'opzione sempre più probabile. Il Presidente del sodalizio biancoceleste, Claudio Lotito e l'amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, in questi giorni parlano per impostare le basi dell'affare. Si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo (il contratto di Gila con la Lazio scadrà il 30 giugno 2027 e non sarà rinnovato) per una cifra che Lotito vorrebbe fosse di circa 20 milioni di euro e che Furlani, al contrario, sta cercando - in sede di trattativa - di abbassare sotto i 15.

