Milan primo contatto per Gila | affare da 20 milioni rinviato all’estate

Il Milan ha avviato un primo contatto con la Lazio per valutare il trasferimento di Mario Gila, in vista dell’estate. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda un possibile accordo di circa 20 milioni di euro. La società rossonera continua a monitorare il mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il Milan ha acceso i riflettori sul futuro e ha avviato un contatto diretto con la Lazio per Mario Gila. Il dialogo tra Giorgio Furlani e Claudio Lotito conferma che l’operazione è concreta, ma con una tempistica chiara: estate, non gennaio. Il club rossonero, impegnato nella corsa Champions e ancora in scia scudetto, pianifica già l’annata 2026-2027 con l’obiettivo di ampliare e qualificare la rosa. La strategia del Milan e il profilo scelto. In via Aldo Rossi si lavora su più tavoli, ma la difesa è una priorità. Gila, centrale classe 2000 sotto contratto con la Lazio fino al 2027, è un profilo che convince per età, esperienza in Serie A e margini di crescita. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Secondo le ultime dichiarazioni di Matteo Moretto, esperto di calciomercato, al momento il Milan non ha avviato contatti ufficiali per Mario Gila.

Nelle ultime ore circolano voci di un possibile trasferimento di Gila dal Lazio al Milan, con ipotesi di un accordo da circa 20 milioni di euro.

