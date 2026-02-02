Allegri riflette sull’undici iniziale | in preallarme Athekame Certezza Modric Pulisic in dubbio E il Milan è senza Saelemaekers

Il Milan si prepara alla partita di Bologna con alcuni dubbi di formazione. Allegri sta valutando l’undici iniziale, con Athekame in preallarme. Modric è sicuro di partire, mentre Pulisic resta in forse. Il tecnico rossonero dovrà decidere se affidarsi a lui o no. Il Milan vuole mantenere il passo dell’Inter, che guida la classifica, e cerca punti importanti in trasferta. Sulla fronte rossonera, invece, manca Saelemaekers, che non sarà disponibile.

Il Milan arriva a Bologna con la volontà di continuare a correre per tenere il ritmo dell' Inter capolista. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio dell'Olimpico contro la Roma e un passo falso al Dall'Ara significherebbe potenzialmente perdere ulteriore terreno dai cugini nerazzurri, ma soprattutto rischiare di vedere ridotto il vantaggio su Napoli e Roma che inseguono. A pochi giorni dalla sfida ai rossoblù arriva la notizia dell'assenza dell'ex Saelemaekers, protagonista assoluto nell'anno della cavalcata della qualificazione in Champions League con la maglia del Bologna, che lascerà un vuoto sulla fascia destra per Max Allegri, chiamato a sostituire il belga che fino alla sfida di domani sera era sempre partito titolare.

