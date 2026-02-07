Milan addio a Pierangelo Belli Si è spento a 81 anni lo storico portiere rossonero

È morto Pierangelo Belli, ex portiere del Milan, all’età di 81 anni. Il club e i tifosi lo ricordano con affetto, perché ha dato tanto alla squadra negli anni in cui giocava sotto la guida di Nereo Rocco. Belli si è spento questa mattina, lasciando un vuoto tra chi ha vissuto quelle stagioni di calcio con passione.

"È stato uno dei titolari di un Milan bellissimo e romantico. È mancato Pierangelo Belli. Un rossonero vero, un uomo buono e un portiere di classe. Negli anni delle Giovanili e dal 1966 al 1973 in Prima Squadra, i nostri colori sono stati casa sua. Il Milan partecipa al lutto della famiglia con sincera commozione". Queste le parole che si leggono nel post pubblicato su X dal Milan per ricordare la scomparsa di un ex giocatore rossonero. Nella giornata di oggi si è spento all'età di 81 anni Pierangelo Belli, storico estremo difensore rossonero e figura importante nei trionfi rossoneri degli anni '60 e '70 sotto la guida di Nereo Rocco.

