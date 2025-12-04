Il lutto Addio Renzo Luchini 60 anni al Grifo Si è spento lo storico massaggiatore

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne è andato a ridosso del derby. Una di quelle partite che ha vissuto pienamente, con il cuore biancorosso, per decenni. Renzo Luchini ci ha lasciato ieri, all’età di 80 anni, sessanta vissuti con il Perugia calcio, per il Perugia calcio. Storico massaggiatore del Grifo, era ricoverato da un po’ e non è riuscito a vincere anche questa battaglia. Se ne è andato lasciando un profondo dolore, alla famiglia, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ha lavorato con i calciatori per più di mezzo secolo, ha vissuto i momenti più belli e quelli più tristi. Ha resistito alle intemperie e ai presidenti che in questi decenni si sono alternati Nato a Brufa (Torgiano), Luchini è entrato a far parte dello staff tecnico del Perugia nel 1966, quando la squadra era guidata da Zeffiro Furiassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il lutto addio renzo luchini 60 anni al grifo si 232 spento lo storico massaggiatore

© Sport.quotidiano.net - Il lutto. Addio Renzo Luchini, 60 anni al Grifo. Si è spento lo storico massaggiatore

Argomenti simili trattati di recente

lutto addio renzo luchiniIl lutto. Addio Renzo Luchini, 60 anni al Grifo. Si è spento lo storico massaggiatore - Una di quelle partite che ha vissuto pienamente, con il cuore biancorosso, per decenni. Riporta sport.quotidiano.net

lutto addio renzo luchiniAddio al mitico Renzo Luchini: il Grifo piange lo storico massaggiatore - Lo storico massaggiatore del Grifo è deceduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre dopo aver combattuto una feroce malattia, che negl ... Da corrieredellumbria.it

lutto addio renzo luchiniSe ne è andato Renzo Luchini, la memoria storica del Perugia Calcio - La malattia con cui da tempo stava lottando non ha dato scampo allo storico massaggiatore dei biancorossi, che si è dovuto arrendere poco fa. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Addio Renzo Luchini