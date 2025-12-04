Il lutto Addio Renzo Luchini 60 anni al Grifo Si è spento lo storico massaggiatore

Se ne è andato a ridosso del derby. Una di quelle partite che ha vissuto pienamente, con il cuore biancorosso, per decenni. Renzo Luchini ci ha lasciato ieri, all’età di 80 anni, sessanta vissuti con il Perugia calcio, per il Perugia calcio. Storico massaggiatore del Grifo, era ricoverato da un po’ e non è riuscito a vincere anche questa battaglia. Se ne è andato lasciando un profondo dolore, alla famiglia, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ha lavorato con i calciatori per più di mezzo secolo, ha vissuto i momenti più belli e quelli più tristi. Ha resistito alle intemperie e ai presidenti che in questi decenni si sono alternati Nato a Brufa (Torgiano), Luchini è entrato a far parte dello staff tecnico del Perugia nel 1966, quando la squadra era guidata da Zeffiro Furiassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

