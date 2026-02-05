Dopo ore di riunione, il Governo ha dato il via al nuovo pacchetto sicurezza. Tra le novità principali, il decreto introduce il fermo preventivo, che il giudice può annullare, e si parla già di un possibile “blocco navale” per i migranti. Meloni rivendica la decisione, definendola il risultato di un confronto diretto con il Quirinale.

Giorgia Meloni rivendica, dopo due ore di Consiglio dei ministri, il nuovo pacchetto sicurezza, frutto di un serrato confronto preventivo con il Quirinale. "Non misure spot", assicura la premier mentre i suoi ministri le illustrano in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ma "un ulteriore tassello" della strategia dell'esecutivo. Che la prossima settimana prevede un focus sull'immigrazione, con la delega per recepire il Patto Ue e un disegno di legge con anche il blocco navale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Decreto sicurezza: il Governo approva. C’è il fermo preventivo. Che il giudice può annullare. E spunta il “blocco navale” per i migranti

Il governo sta valutando di mettere nel decreto Sicurezza una nuova misura.

