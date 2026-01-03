meteo le previsioni in campania per sabato 3 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per sabato 3 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con deboli piogge in mattinata che si attenueranno nel pomeriggio. Le temperature rimarranno nella norma stagionale e il tempo si stabilizzerà verso sera. Queste informazioni sono utili per pianificare attività all'aperto o spostamenti nella regione.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 3 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2270m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 8mm di pioggia.

