Meteo le previsioni in Campania per sabato 3 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo in Campania per sabato 3 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con deboli piogge in mattinata che si attenueranno nel pomeriggio. Le temperature rimarranno nella norma stagionale e il tempo si stabilizzerà verso sera. Queste informazioni sono utili per pianificare attività all'aperto o spostamenti nella regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 3 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2270m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 1 gennaio 2026
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 2 gennaio 2026
Le previsioni meteo a Napoli e in Campania: fine dell'anno con il freddo; Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Torna il maltempo, scatta l'allerta meteo in Campania: le previsioni; Le previsioni meteo su Napoli e Campania: torna il sole nel fine settimana 27-28 dicembre.
Meteo, le previsioni di sabato 3 gennaio 2026 - La giornata sarà contrassegnata da un tempo instabile su Lazio, Umbria, Campania e in serata sulle Marche ... dire.it
Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di sabato 3 gennaio - Quella di sabato 3 gennaio sarà una giornata caratterizzata da precipitazioni intense o moderate che coinvolgeranno ... msn.com
Meteo, dal 4 gennaio nuova perturbazione e aria molto fredda: le previsioni - Si profila una fase con pioggia e neve in diversi settori. meteo.it
Meteo Cafone Teramo. Previsioni sabato 3 gennaio 2026. Inštàbbele vérse l’indérne.
Meteo, previsioni in Calabria: neve a bassa quota il... Altro... - facebook.com facebook
Meteo, previsioni regionali in Liguria: da domani torna il cielo sereno x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.