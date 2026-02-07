L’Italia resta sotto una pioggia incessante anche sabato 7 febbraio. Le previsioni parlano di un meteo instabile, con piogge che non smettono di cadere e un rischio di criticità in diverse zone del Paese. Le strade si allagano, i sindaci chiedono attenzione e i cittadini si preparano a un weekend difficile.

L' Italia resta sotto il segno del maltempo anche nella giornata di sabato 7 febbraio 2026. Le piogge continuano a colpire il versante tirrenico, dalla Liguria di Levante fino alla Calabria, bersaglio costante di correnti atlantiche umide che non accennano a indebolirsi. Una situazione bloccata da settimane. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, il quadro atmosferico è fermo da tempo: si tratta di una vera e propria paralisi barica, con la Porta Atlantica spalancata che favorisce l'arrivo continuo di perturbazioni dirette sempre verso le regioni esposte a Ovest e Sud-Ovest.

Meteo instabile sull'Italia: piogge senza tregua e rischio criticità

Il febbraio del 2024 inizia con tempo molto instabile in tutta Italia.

La settimana si apre con un’Italia sotto una pioggia continua.

METEO – Forti Piogge e Temporali | Criticità su Molte Zone

