Meteo instabile sull’Italia | piogge senza tregua e rischio criticità
L’Italia resta sotto una pioggia incessante anche sabato 7 febbraio. Le previsioni parlano di un meteo instabile, con piogge che non smettono di cadere e un rischio di criticità in diverse zone del Paese. Le strade si allagano, i sindaci chiedono attenzione e i cittadini si preparano a un weekend difficile.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ Italia resta sotto il segno del maltempo anche nella giornata di sabato 7 febbraio 2026. Le piogge continuano a colpire il versante tirrenico, dalla Liguria di Levante fino alla Calabria, bersaglio costante di correnti atlantiche umide che non accennano a indebolirsi. Una situazione bloccata da settimane. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, il quadro atmosferico è fermo da tempo: si tratta di una vera e propria paralisi barica, con la Porta Atlantica spalancata che favorisce l’arrivo continuo di perturbazioni dirette sempre verso le regioni esposte a Ovest e Sud-Ovest. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Meteo Italia
Meteo febbraio instabile: piogge, vento e rischio ciclone sull’Italia
Il febbraio del 2024 inizia con tempo molto instabile in tutta Italia.
Meteo, settimana instabile sull’Italia: piogge, temporali e neve in Appennino
La settimana si apre con un’Italia sotto una pioggia continua.
METEO – Forti Piogge e Temporali | Criticità su Molte Zone
Ultime notizie su Meteo Italia
Argomenti discussi: Meteo Italia, le previsioni del weekend 6-8 febbraio 2026; Fase instabile e perturbata sull'Italia, piogge e neve da Nord a Sud; Ancora pioggia e tempo instabile, temperature in calo: le previsioni meteo del weekend; Il Meteo spacca in due l’Italia: piogge e neve al Nord, temperature miti e quasi primaverili al Sud.
Meteo – Perturbazione in azione sull’Italia porta maltempo anche intenso, entro venerdì nuovo impulso instabileMeteo - Intensa fase di maltempo sull'Italia per il transito di una perturbazione atlantica e per venerdì è atteso un nuovo peggioramento ... centrometeoitaliano.it
Meteo Italia – Breve tregua dal maltempo, ma nei prossimi giorni ancora piogge e temporali su molte regioniMeteo Italia - Temporaneo miglioramento, ma già dalla serata tornano piogge e temporali e nuova perturbazione atlantica attesa nel weekend ... centrometeoitaliano.it
METEO OGGI – ITALIA Situazione ancora instabile su gran parte del Paese NORD Cielo molto nuvoloso o coperto Piogge mattutine su Veneto e Friuli Nebbie e qualche schiarita altrove Venti di Libeccio 10/13°C CENTRO & facebook
Previsioni traffico e meteo 6-8 febbraio: un #weekend olimpico instabile motorionline.com/previsioni-tra… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.