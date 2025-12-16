Controlli del Nas nel sud della provincia multa da 3.000€ e sequestro di 20 Kg di alimenti in un locale

Continua l'azione dei controlli del N.A.S. dei Carabinieri di Latina nel sud della provincia, con interventi mirati a garantire la sicurezza alimentare. Recentemente, un locale è stato sanzionato con una multa di 3.000 euro e sono stati sequestrati 20 kg di alimenti non conformi alle normative.

Prosegue senza sosta l'attività di controllo e vigilanza dei Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Latina in stretta collaborazione con i comandi territoriali della provincia di Frosinone. L'obiettivo è garantire la tutela della salute pubblica, il rispetto delle. Frosinonetoday.it I NAS irrompono in un ristorante di Napoli in seguito a una segnalazione urgente Video I NAS irrompono in un ristorante di Napoli in seguito a una segnalazione urgente Video I NAS irrompono in un ristorante di Napoli in seguito a una segnalazione urgente Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Controlli del NAS nel sud pontino: chiuso un pub per gravi irregolarità, sanzioni anche a un ristorante - Controlli del NAS nel sud pontino: chiuso un pub per gravi irregolarità igieniche e sequestrati 50 kg di alimenti scaduti in un ristorante. latinaquotidiano.it

Controlli dei NAS nel sud pontino: chiuso un pub, sanzioni a un ristorante - I militari hanno riscontrato una situazione particolarmente critica: piani di lavoro e attrezzature con evidenti residui di sporco ... latinaoggi.eu

