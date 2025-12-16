Controlli del Nas nel sud della provincia multa da 3.000€ e sequestro di 20 Kg di alimenti in un locale

16 dic 2025

Continua l'azione dei controlli del N.A.S. dei Carabinieri di Latina nel sud della provincia, con interventi mirati a garantire la sicurezza alimentare. Recentemente, un locale è stato sanzionato con una multa di 3.000 euro e sono stati sequestrati 20 kg di alimenti non conformi alle normative.

Prosegue senza sosta l'attività di controllo e vigilanza dei Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Latina in stretta collaborazione con i comandi territoriali della provincia di Frosinone. L'obiettivo è garantire la tutela della salute pubblica, il rispetto delle. Frosinonetoday.it

