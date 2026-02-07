Messina la rivelazione di Trischitta a StrettoWeb

Messina si sveglia sotto shock. Il sindaco Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni, lasciando la città senza guida. La crisi politica si fa sempre più evidente, e la manovra di Palazzo è stata sventata. La città ora aspetta di capire cosa succederà dopo questa svolta improvvisa.

Messina al Bivio: La Manovra di Palazzo Sventata e le Dimissioni del Sindaco Basile. La città di Messina si trova ad affrontare una crisi politica senza precedenti, culminata nelle dimissioni del sindaco Federico Basile. A svelare una complessa manovra di Palazzo, pronta a paralizzare l’amministrazione comunale per oltre un anno, è stato l’avvocato Pippo Trischitta, consigliere di maggioranza, in un’intervista esclusiva. Le sue rivelazioni gettano una luce nuova e preoccupante sulle dinamiche interne al Consiglio comunale e sulle ragioni che hanno spinto il primo cittadino a compiere un gesto così drastico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Messina, Hyerace (Pd) a StrettoWeb: “sì al Campo Largo

Il Partito Democratico di Messina vuole unire le forze per le prossime elezioni comunali.

Messina, Pergolizzi a StrettoWeb: “tutti i consiglieri uscenti di Sud chiama Nord saranno ricandidat

Pergolizzi annuncia che tutti i consiglieri uscenti di “Sud Chiama Nord” si ricandidano alle prossime elezioni.

Messina, la rivelazione di Trischitta a StrettoWeb: pronta una mozione di sfiducia del centrodestra per paralizzare il comune. Ai microfoni di StrettoWeb, il consigliere di maggioranza, l'avvocato Pippo Trischitta, commenta le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile: scelta assolutamente condivisa, eravamo ormai

