Messina si sveglia sotto shock. Il sindaco Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni, lasciando la città senza guida. La crisi politica si fa sempre più evidente, e la manovra di Palazzo è stata sventata. La città ora aspetta di capire cosa succederà dopo questa svolta improvvisa.

Messina al Bivio: La Manovra di Palazzo Sventata e le Dimissioni del Sindaco Basile. La città di Messina si trova ad affrontare una crisi politica senza precedenti, culminata nelle dimissioni del sindaco Federico Basile. A svelare una complessa manovra di Palazzo, pronta a paralizzare l’amministrazione comunale per oltre un anno, è stato l’avvocato Pippo Trischitta, consigliere di maggioranza, in un’intervista esclusiva. Le sue rivelazioni gettano una luce nuova e preoccupante sulle dinamiche interne al Consiglio comunale e sulle ragioni che hanno spinto il primo cittadino a compiere un gesto così drastico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Messina Crisi

Il Partito Democratico di Messina vuole unire le forze per le prossime elezioni comunali.

Pergolizzi annuncia che tutti i consiglieri uscenti di “Sud Chiama Nord” si ricandidano alle prossime elezioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Messina Crisi

Argomenti discussi: Rembrandt e Antonello da Messina guidano l’asta Old Masters di Sotheby’s a New York; L’invisibile, la mafia fiction sulla cattura di Messina Denaro funziona in prima serata; Roberto Scorza, Garcia nella serie ‘L’invisibile‘ su Rai 1: La risposta alla violenza è la gentilezza; Uomini e Donne, Gemma resta in studio dopo la crisi: per lei un nuovo cavaliere. Ciro bacia Alessia, ma spunta una segnalazione.

Messina, la rivelazione di Trischitta a StrettoWeb: pronta una mozione di sfiducia del centrodestra per paralizzare il comuneAi microfoni di StrettoWeb, il consigliere di maggioranza, l’avvocato Pippo Trischitta, commenta le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile: scelta assolutamente condivisa, eravamo ormai m ... strettoweb.com

L’incontro di catechesi presso la Parrocchia san Camillo di Messina, ha voluto offrire ai fedeli un’occasione per riscoprire la testimonianza della SdD suor Maria Alfonsa di Gesù Bambino come modello evangelico attuale, capace di parlare al cuore dell’uomo facebook