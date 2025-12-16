Campo largo? No campo minato Schiaffo di Conte al Pd | M5s impallina Moretti

Nel contesto politico italiano, il rapporto tra M5s e Partito Democratico si fa sempre più complesso. L'ultima schermaglia riguarda il voto al Parlamento europeo sulle immunità delle esponenti dem Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, segnando un nuovo episodio di tensione e scontri tra le forze politiche coinvolte.

Il campo largo è un campo minato. L'ultima prova è il voto al Palamento europeo sulle immunità delle dem Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini per il Qatargate. Niente immunità per la prima, si è salvata la seconda. Ma al netto dell'esito del voto il dato politico è lo smacco al Pd di Elly Schlein arriva da parte del Movimento 5 Stelle che ha votato a favore della revoca in entrambi i casi. IL VOTO - Con 497 voti a favore, 139 contrari e 15 astenuti, l'Eurocamera conferma la rimozione dell'immunità all'eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti, a seguito dello scandalo del Qatargate al Parlamento europeo di Bruxelles. Iltempo.it

