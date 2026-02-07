Le dimissioni del sindaco l' assenza di De Luca e strategie politiche | Oggi Basile ricandida se stesso

Oggi a Messina il sindaco Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni anticipate senza la presenza di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. La scelta sorprende molti, visto che De Luca non si è presentato alla conferenza stampa. Basile ha anche dichiarato che si ricandiderà, lasciando aperta la strada a nuove strategie politiche. La città resta in attesa di capire quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni.

Il leader di Sud chiama Nord non presente all’annuncio, mentre il sindaco si prepara a guidare nuovamente la città, segnando una svolta nel panorama locale e nei piani per le Regionali e le Politiche Non c’era il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, alla conferenza stampa in cui Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni anticipate da sindaco di Messina. Un’assenza che non è passata inosservata, considerando il ruolo di De Luca e l’impegno del partito in vista delle Regionali. Forse l’assenza trova una spiegazione nelle stesse parole di Basile: "Quando sono stato eletto, ero il candidato sconosciuto di Cateno De Luca, oggi Federico Basile candida Federico Basile".🔗 Leggi su Messinatoday.it

A Salerno, la possibilità di un ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città si fa più concreta, dopo le recenti dimissioni del sindaco.

A Salerno, sono previste oggi le dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco, comunicato durante la riunione di giunta.

