Messina | Sindaco Basile si dimette per evitare commissariamento prolungato staff dirigenziale a rischio

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato che si dimetterà tra venti giorni. La scelta serve a evitare un commissariamento che potrebbe durare a lungo. La città rischia di tornare alle stesse difficoltà viste nel 2022, questa volta con lo staff dirigenziale in bilico. La decisione di Basile cambia lo scenario politico locale e apre un periodo di incertezza per l’amministrazione.

Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, in arrivo tra venti giorni, aprono uno scenario di commissariamento che ricalca, secondo quanto emerge, le dinamiche già vissute dalla città nel 2022. Un terremoto politico e amministrativo che investe Palazzo Zanca e, di riflesso, l’intera amministrazione comunale e metropolitana, con ripercussioni inevitabili su nomine fiduciarie e gestione degli enti locali. La decisione di Basile, presa a febbraio, è strategica, volta a limitare i tempi di un possibile commissariamento, evitando che Messina si ritrovi in una situazione di stallo prolungato in vista delle elezioni del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

Messina si avvicina a un punto di svolta.

