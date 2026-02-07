Messaggi e chiamate minacciose alla ex poi la insegue in auto per strada e la sperona

I carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato un uomo di 42 anni, accusato di aver minacciato la ex con messaggi e chiamate e di averla inseguita in auto per strada, speronandola. L’uomo, già indagato per atti persecutori e danneggiamento aggravato, è stato portato in carcere dopo l’ordinanza emessa dal giudice.

Nel pomeriggio di giovedì 5 i carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato un 42enne già indagato per atti persecutori e danneggiamento aggravato, dando così esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Un giovane di 21 anni è stato arrestato nel Mantovano con l'accusa di aver molestato e perseguitato la vicina di casa.

