Molesta la vicina di casa la segue e poi la sperona con l'auto | arrestato un ragazzo di 21 anni

Un giovane di 21 anni è stato arrestato nel Mantovano con l’accusa di aver molestato e perseguitato la vicina di casa. Secondo le indagini, il ragazzo ha seguito ripetutamente la donna e alla fine le ha sferrato un colpo con l’auto, speronandola. La vittima ha riportato ferite lievi, ma l’episodio ha allarmato l’intera zona. Le forze dell’ordine hanno fermato il giovane, che ora si trova in cella in attesa di essere ascoltato.

Borgocarbonara: si invaghisce della vicina di casa, la segue e la sperona con l'auto. 21enne arrestato per stalking Un giovane di 21 anni di Borgocarbonara è stato arrestato per stalking dopo aver seguito e speronato con l'auto la vicina di casa. Da Osio di Sopra a Bari con l'auto piena di droga e soldi: arrestato ragazzo di 21 anni

