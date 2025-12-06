Prova a prendere a picconate il rivale e poi gli sperona l' auto | i provvedimenti del Questore

Anconatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEMARCIANO – Primi provvedimenti assunti dopo la rissa avvenuta nello scorso mese di novembre all’esterno di un locale pubblico lungo la Strada Statale 16 a Montemarciano.Al culmine di una lite, una delle persone coinvolte aveva prelevato dalla sua automobile un piccone utilizzandolo per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Prova Prendere Picconate Rivale