Prova a prendere a picconate il rivale e poi gli sperona l' auto | i provvedimenti del Questore
MONTEMARCIANO – Primi provvedimenti assunti dopo la rissa avvenuta nello scorso mese di novembre all’esterno di un locale pubblico lungo la Strada Statale 16 a Montemarciano.Al culmine di una lite, una delle persone coinvolte aveva prelevato dalla sua automobile un piccone utilizzandolo per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
