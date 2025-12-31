Massimo Moratti | Travolto dall’affetto così ho superato la malattia I medici mi dicono di non fumare e non è facile

Massimo Moratti racconta come l’affetto ricevuto abbia contribuito a superare un periodo difficile legato a problemi di salute, dopo un’esperienza a Forte dei Marmi. I medici gli hanno consigliato di evitare il fumo, una sfida personale che affronta con determinazione. Un episodio che dimostra l’importanza del sostegno e della cura nel percorso di recupero, in un momento di riflessione alla fine dell’anno.

Milano, 31 dicembre 2025 –  Il grande spavento al tramonto dell’estate dopo la vacanza nel “buen ritiro“ di Forte dei Marmi. Massimo Moratti viene ricoverato d’urgenza il 26 agosto all’Istituto Humanitas di Rozzano e trasferito immediatamente nel reparto di terapia intensiva (per essere intubato) a causa di una grave polmonite e varie complicazioni. Al suo fianco la moglie Milly e i cinque figli. Come sempre. Poi i giorni dell’attesa, della paura e della speranza, in una settimana in cui le condizioni di salute erano abbastanza serie e le voci “incontrollate” facevano preoccupare tutti, prima di poter tornare a respirare autonomamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

