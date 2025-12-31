Massimo Moratti racconta come l’affetto ricevuto abbia contribuito a superare un periodo difficile legato a problemi di salute, dopo un’esperienza a Forte dei Marmi. I medici gli hanno consigliato di evitare il fumo, una sfida personale che affronta con determinazione. Un episodio che dimostra l’importanza del sostegno e della cura nel percorso di recupero, in un momento di riflessione alla fine dell’anno.

Milano, 31 dicembre 2025 – Il grande spavento al tramonto dell’estate dopo la vacanza nel “buen ritiro“ di Forte dei Marmi. Massimo Moratti viene ricoverato d’urgenza il 26 agosto all’Istituto Humanitas di Rozzano e trasferito immediatamente nel reparto di terapia intensiva (per essere intubato) a causa di una grave polmonite e varie complicazioni. Al suo fianco la moglie Milly e i cinque figli. Come sempre. Poi i giorni dell’attesa, della paura e della speranza, in una settimana in cui le condizioni di salute erano abbastanza serie e le voci “incontrollate” facevano preoccupare tutti, prima di poter tornare a respirare autonomamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo Moratti: “Travolto dall’affetto, così ho superato la malattia. I medici mi dicono di non fumare (e non è facile)”

Leggi anche: Gilda Moratti: «Mi hanno detto che avevo solo due mesi di vita e così ho rivoluzionato la mia esistenza: tra sciamani, sorrisi e fisica quantistica, ho scoperto la forza della fragilità»

Leggi anche: “Il tumore che ho avuto mi ha fatto riflettere sul tempo che manca. Mi sono affidata ai medici e ho accettato la malattia, perché bisogna conviverci”: parla Caterina Caselli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

21.12.2025 Con 6 Trofei Steven #Zhang, pseudonimo di Zhang Kangyang, è il 2° Presidente più vincente dell'#Inter, a pari merito con Angelo Moratti, dopo Massimo Moratti. Oggi compie 34 anni. Auguri Nerazzurri e Doppiostellati facebook