Merce di contrabbando | sequestrati 58 chili

Questa mattina le forze dell’ordine hanno sequestrato 58 chili di merce di contrabbando all’interno dell’aeroporto delle Marche. Si tratta di uno dei punti nevralgici per il passaggio di merci illegali, dove ogni giorno transitano varie tipologie di prodotti. L’intervento fa parte di un’azione più ampia contro il traffico illecito, che continua a essere un problema sul territorio.

E’ uno degli snodi fondamentali delle merci per le marche. Ci riferiamo all’aeroporto delle Marche che vede transitare ogni giorno merci di tutti i tipi. Proprio per questo motivo i controlli della guardia di finanza dell’ufficio della Dogana sono intensi con l’obiettivo di evitare di far entrare nel territorio nazionali merci fuori legge. E così, in un anno, nello scalo di Falconara sono stati sequestrati circa 58 chili di prodotti di contrabbando tra sigarette, tabacco trinciato e stick di tabacco. In tutto sono scattate sanzioni per circa 230mila euro. Sono stati sequestrati poi oltre 30 litri di alcolici privi di documentazione prevista per multe che ammontano ad ameno 20mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

