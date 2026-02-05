TS – Chivu il rimpianto oltre la vittoria dell’Inter Mercato bastardo La società ha provato a…

L’ex difensore dell’Inter, Cristian Chivu, torna a parlare della sua esperienza in nerazzurro e non risparmia qualche critica. Nel commentare gli ultimi sviluppi, il rumeno definisce il mercato dell’Inter “bastardo” e dice che la società ha tentato di fare il massimo, anche se non sempre è andata come sperava. Chivu si lascia andare a qualche riflessione sulle scelte fatte e sui rimpianti che ancora porta con sé, anche se la vittoria con l’Inter resta un ricordo forte.

2026-02-05 00:40:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: “Che voto do ai giovani? Io non do voti, non sono un giornalista e non faccio il fantacalcio. Sono contento della prestazione per l’energia messa in campo in una partita del genere e per quello che siamo arrivati a creare”. Così Cristian Chivu commenta il successo dell’Inter sul Torino nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul campo neutro di Monza (con San Siro impegnato per la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026) i nerazzurri si impongono con il finale di 2-1 firmato Bonny (35?) e Diouf (47?): a segno per i granata, l’ex Juve Primavera Kulenovic (57?). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

