Miranda | Spalletti? All’Inter impose la paura viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui

Joao Miranda, ex difensore brasiliano di Inter e Atletico Madrid (tra le altre), ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Durante la chiacchierata si è anche soffermato sulla sua parentesi in nerazzurro facendo alcune rivelazioni sul suo rapporto con l’allora tecnico Luciano Spalletti. Le parole di Miranda su Spalletti. «All’Inter avrei potuto dare di più? Dipende dai punti di vista, ma in generale penso di sì. Con Mancini, De Boer e Pioli ero titolare, poi è arrivato Spalletti. Uno che ha imposto la paura. Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro, ma come uomo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

