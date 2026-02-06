Melissa Satta si gode le Maldive con Carlo Beretta, sfidando le critiche sulla differenza di età. La showgirl ha pubblicato foto sorridente, rispondendo a chi sottolineava il divario anagrafico, definendoli “limiti di età” imposti dagli ignoranti. La coppia sembra serena e felice, mentre il suo atteggiamento lascia poco spazio ai commenti negativi.

Melissa Satta continua ad incantare. La showgirl (40 anni domani) è apparsa felice e innamorata sui suoi account social, dove ha postato alcune foto della recente vacanza alle Maldive insieme al compagno, Carlo Gussalli Beretta, imprenditore bresciano più giovane di lei di 11 anni. La relazione è iniziata dopo la rottura con Matteo Berrettini, e sembra andare a gonfie vele: è una foto insieme lo "scatto preferito" del 2025 della Satta. Satta e Beretta stanno insieme da quasi due anni, ma in più occasioni le hanno fatto presente la differenza di età. "All'inizio ero un po' scettica", ha dichiarato lei stessa, "ma poi è stata una sorpresa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Melissa Satta alle Maldive con Beretta: "I limiti di età? Li pongono gli ignoranti"

