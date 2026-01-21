Marina La Rosa, all’attico nel centro di Roma, offre un ambiente unico con una cucina nera, un angolo dedicato alla ceramica, un letto shabby chic, un grammofono e una parete di libri. Nata il 21 gennaio, Marina compie 49 anni, ricordando i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, quando, nel 2000, entrò nella casa del Grande Fratello a soli 23 anni.

Marina La Rosa compie, mercoledì 21 gennaio, 49 anni. Ne aveva solo 23 quando entrò nella casa del Grande Fratello – correva l’anno 2000 – diventando volto noto per gli spettatori italiani. Seppur continui ad apparire sul piccolo schermo, la sua vita oggi si concentra nello studio dove fa la psicologa, nel suo angolo di casa dedicato alla lettura o nella stanza dove lavora la ceramica nella sua casa nella Capitale. Chi è Marina La Rosa nasce a Messina nel 1977 e nel 2000 debutta in televisione. Intanto, però, nel 2001 frequenta dei corsi di recitazione. In contemporanea alla sua carriera televisiva, porta avanti la professione di psicologa: sui social spesso parla di salute mentale, firmandosi Dott. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Marina La Rosa, l'attico nel centro di Roma: la cucina nera, l'angolo per la ceramica, il letto shabby chic, il grammofono e la parete di libri

