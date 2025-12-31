Federica Panicucci la casa a Milano | terrazzo living e luminoso salotto elegante e cabina armadio da sogno

Federica Panicucci ha recentemente rinnovato la sua casa a Milano, caratterizzata da un terrazzo living luminoso, un salotto elegante e una cabina armadio spaziosa. Questi ambienti riflettono uno stile sobrio e funzionale, adatto a uno stile di vita contemporaneo. La conduttrice si prepara ora a vivere un Capodanno diverso dal solito, partecipando in diretta a Capodanno in Musica 2026 da Bari.

Federica Panicucci si appresta a vivere un Capodanno diverso dal solito. La conduttrice sarà protagonista di Capodanno in Musica 2026, in diretta da Bari, dove salirà sul palco. 🔗 Leggi su Leggo.it

