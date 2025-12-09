silent night deadly night reboot ottiene 85 su rotten tomatoes

reboot di “silent night, deadly night”: nuovo successo critica e attesa per l’uscita nelle sale. La casa di produzione Cineverse sta preparando il rilancio del celebre film horror “Silent Night, Deadly Night”, con un progetto che sta attirando molta attenzione grazie alle prime recensioni positive. Il film originale, datato 1984, aveva riscosso un certo clamore per la sua tematica controversa e aveva avuto un percorso complicato nelle sale. Oggi, il reboot si presenta con un futuro promettente, accompagnato da un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes e da un’accoglienza entusiasta presso i critici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

