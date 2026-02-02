Melania il documentario su Melania Trump | il film-propaganda sembra una parodia

Un nuovo documentario su Melania Trump sta facendo discutere. Il film, che doveva raccontare la vita e il ruolo della First Lady, si rivela più una parodia che un ritratto serio. La produzione sembra aver preso una piega comica, trasformandosi in un involontario spettacolo di retroscena improbabili. Gli spettatori si domandano se sia davvero un tentativo di approfondimento o solo un tentativo sfumato di propaganda.

Questo film interminabile, di quasi due ore, è accompagnato costantemente dalla voce fuori campo di Melania, che ci guida attraverso i momenti cruciali dei venti giorni che precedono il secondo insediamento del marito: scegliere il tessuto per il cappotto, assicurarsi che l'abito abbia la lunghezza giusta, approvare un progetto per la cena e poi sfogliare cataloghi e soluzioni d'arredo per la futura camera da letto di Barron Trump. (Purtroppo non arriviamo mai a scoprire quale cassettiera scelga). «La mia visione creativa è sempre chiara», intona, tornando su quell'idea più volte, come un ritornello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Melania, il documentario su Melania Trump: il film-propaganda sembra una parodia

