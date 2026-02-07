Melania il docufilm sulla First Lady è un flop in Italia

In Italia il docufilm su Melania Trump non ha attirato il pubblico sperato. Mentre negli Stati Uniti il film incassa più di 8 milioni di dollari, in Italia si ferma a soli 8 euro. La differenza di numeri è evidente e lascia pensare a una scarsa attenzione da parte degli spettatori italiani.

Negli Stati Uniti il documentario che ripercorre i 20 giorni di Melania Trump prima di ritornare ad essere la First Lady, incassa più di 8 milioni di dollari, mentre in Italia solo 8.784 euro Melania è il film che segue la First Lady nei 20 giorni che hanno portato Donald Trump nuovamente alla Casa Bianca. E nel weekend il docufilm ha incassato più di 8 milioni di dollari al botteghino. In Italia, invece, la risposta è stata totalmente opposta. Il film Melania ha incassato solo 772 euro in un giorno: una cifra che farebbe impallidire persino Trump. Il documentario è stato promosso tramite una campagna con un budget di 35 milioni di dollari, i diritti, invece, hanno toccato la soglia dei 40 milioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

