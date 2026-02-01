Melania il docufilm sulla moglie di Trump incassa 8 milioni | ma rischia ancora il flop

Un nuovo documentario su Melania Trump ha già incassato 8 milioni di dollari negli Stati Uniti. Tuttavia, il film divide pubblico e critici e non è ancora detto che sarà un successo. Molti si chiedono se i guadagni siano reali o solo una trovata pubblicitaria. La domanda principale resta: il film riuscirà a mantenere le promesse di un grande record o finirà per deludere le aspettative?

Otto milioni di dollari nel primo weekend e miglior esordio per un documentario negli ultimi dieci anni. Questi i numeri del debutto del docufilm "Melania" che sembrano raccontare un successo pieno. Il prodotto di Amazon MGM, dedicato ai venti giorni che hanno preceduto l'insediamento di Donald Trump, ha superato le stime iniziali. Un risultato spinto da una campagna promozionale senza precedenti per il genere, costata circa 35 milioni di dollari. Però, dietro l'exploit iniziale, l'operazione mostra delle problematiche evidenti. A fronte di un investimento complessivo che sfiora i 75 milioni di dollari tra produzione e marketing, l'incasso appare modesto e lontano dal poter garantire un reale rientro economico.

