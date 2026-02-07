Meghan Markle ci riprova | lancia una linea di cioccolato dopo il flop della marmellata

Meghan Markle torna a lanciare un prodotto, questa volta nel mondo del cioccolato, dopo il fallimento della sua marmellata. L’ex attrice e membro della famiglia reale cerca di risollevare la propria attività imprenditoriale, che tra alti e bassi continua a cambiare strategia. Dopo aver portato avanti il suo show su Netflix, Markle si impegna di nuovo nel suo brand “As ever”, puntando su dolci e prodotti casalinghi.

Meghan Markle continua la propria avventura da imprenditrice, che avanza tra alti e bassi. Dopo aver registrato la nuova edizione del suo show Netflix dedicato al lifestyle – dove ogni stagione sembra dover essere l'ultima, torna a dedicarsi a As ever, il suo brand di prodotti gastronomici e casalinghi. L'ultimo lancio, in edizione limitata, arriva in occasione di San Valentino: si tratta di barrette di cioccolato dal prezzo esorbitante. La cioccolata di Meghan Markle da 180 dollari. Meghan Markle annuncia una nuova collaborazione con la cioccolateria di lusso Compartés, con la quale aveva già prodotto il cestino pre-natalizio a dicembre 2025, andato esaurito in pochi minuti.

