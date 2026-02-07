Meghan lancia una linea di cioccolato per San Valentino | La prima tavoletta ad Harry

Meghan Markle ha annunciato il lancio di una nuova linea di cioccolato dedicata a San Valentino. In un video pubblicato sui social, si vede Harry ricevere una tavoletta di cioccolato bianco, sorpreso e felice. La prima tavoletta è stata consegnata proprio a lui, in un gesto che ha attirato l’attenzione dei fan. La linea di cioccolato di Meghan punta a celebrare l’amore e le occasioni speciali, e il primo esempio è stato proprio questo regalo per il duca di Sussex.

Una clip in cui si vede Harry felice e sorpreso di ricevere una tavoletta di cioccolato bianco. Meghan ha pubblicato il contenuto in occasione del lancio della sua nuova linea per San Valentino Ed ecco che Meghan ne inventa un'altra. La duchessa in occasione della festa di San Valentino ha lanciato una linea di tavolette di cioccolato e creme spalmabili con il suo marchio "As Ever". Per il lancio ufficiale ha scelto come protagonista un ospite caro e davvero speciale. Ben quattro tavolette di cioccolato limited edition e due creme spalmabili ai gusti lampone e fragola per San Valentino. Una collezione intitolata "Signature Chocolate Collection" con prezzo al dettaglio di 62 dollari.

