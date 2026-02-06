Meghan lancia la cioccolata di San Valentino la prima tavoletta è per Harry | la consegna in un video

Meghan ha deciso di sorprendere Harry con una sorpresa dolce per San Valentino. Ha lanciato una linea di cioccolato in edizione limitata, e il primo pezzo è stato consegnato a Harry in un video. La collezione include quattro tavolette di cioccolato e due creme spalmabili ai gusti lampone e fragola. Meghan ha voluto così condividere un momento speciale con il marito, usando il cioccolato come messaggio d’amore.

Quattro tavolette di cioccolato in edizione limitata e due creme spalmabili al gusto lampone e fragola, la Signature Chocolate Collection. Prezzo al dettaglio 62 dollari. È la linea lanciata da Meghan Markle con il suo marchio 'As Ever' in occasione di San Valentino, dove la vera novità è una.

