Nel passato, alcune pratiche mediche sembravano più rischiose che utili. Dalle mummie utilizzate come rimedi alle trasfusioni di latte, molte cure antiche si sono rivelate dannose o addirittura mortali. Questo articolo esplora cinque trattamenti storici che, anziché curare, mettevano in pericolo la vita dei pazienti, evidenziando come la medicina si sia evoluta nel tempo.

Immaginate di andare dal dottore per un banale mal di testa e ricevere come ricetta una pozione a base di teschio polverizzato o un sorso di vino tossico. Sembra la trama di un film horror, ma per secoli questa è stata la normale pratica medica. Recentemente, il Victoria and Albert Museum di Londra ha riportato l’attenzione su questo passato inquietante mostrando una “tazza antimoniale”. Nel XVII secolo, i pazienti bevevano vino lasciato a riposare in questi calici di antimonio, un metallo velenoso. L’obiettivo? Provocare un vomito violento per espellere i “cattivi umori”, convinti che svuotare il corpo coincidesse con il guarirlo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quando la medicina uccideva invece di curare: dalle mummie alle trasfusioni di latte, 5 cure che un tempo avvelenavano i pazienti

Leggi anche: Dalle "mummie bambine" alle persone "eternate" dal Vercelloni al cimitero Monumentale

Leggi anche: In Sardegna si potrà curare la talassemia senza trasfusioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Basta disinformazione sull’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Oggi in Aula ho ribadito un punto chiaro: la riforma non è un fallimento, ma un cambio di paradigma. Le verifiche tecniche hanno escluso irregolarità e smentito le narrazioni costruite a - facebook.com facebook