Fabrizio Corona ha deciso di chiudere i suoi profili social, ma lui non si ferma. Invece di sparire, ha scelto di portare in tour il suo spettacolo

Come in una partita a scacchi dove ogni mossa genera una contromossa, Fabrizio Corona non sembra intenzionato a ritirarsi dalla scena mediatica. Nonostante le denunce, i divieti e le battaglie legali che lo vedono protagonista, l'ex re dei paparazzi ha trovato un nuovo palcoscenico per far sentire la propria voce: il teatro. Dopo mesi di polemiche e blocchi sui social network, il discusso format Falsissimo abbandona il digitale e si prepara a incontrare il pubblico dal vivo, in carne e ossa, sotto le luci della ribalta. L'annuncio è arrivato il 6 febbraio attraverso un comunicato di Gruppoanteprima: " Fabrizio Corona nei teatri italiani.

© Screenworld.it - Mediaset chiude i social di Corona, lui risponde portando Falsissimo a teatro (tappe in tutta Italia)

Il 26 gennaio torna su piattaforma web la nuova puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona.

Quando i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo riapriranno, ancora non si sa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

