Quando riapriranno i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo chiusi da Meta dopo azione legale Mediaset

Quando i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo riapriranno, ancora non si sa. Meta ha deciso di chiuderli dopo l’azione legale di Mediaset, ma ora si aspetta una reazione. L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, parla di censura “impressionante”, che ricorda più i paesi non democratici che l’Italia. Intanto, Corona continua a ricevere sostegno tra i suoi fan, che lo difendono a spada tratta.

Lo storico avvocato di Corona, Ivano Chiesa: "È un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia, ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

