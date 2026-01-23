Fabrizio Corona nuova puntata di Falsissimo | Samira Lui al centro e lo scontro con Mediaset

Il 26 gennaio torna su piattaforma web la nuova puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona. Tra discussioni su Samira Lui, questioni legali con Mediaset e tensioni sul caso Signorini, questa edizione si distingue per i temi affrontati e le controversie che la circondano. Un approfondimento che mantiene un tono sobrio e informativo, offrendo uno sguardo chiaro sugli eventi recenti legati al noto personaggio e al suo programma.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Il 26 gennaio va in onda l’episodio che Mediaset tenta di bloccare: tra indiscrezioni sulla valletta di Gerry Scotti, la guerra legale con l’azienda e le tensioni attorno al caso Signorini La prossima puntata di Falsissimo, il format web di Fabrizio Corona, è in programma per il 26 gennaio e si annuncia come una delle più controverse. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, l’episodio conterrà riferimenti a Samira Lui, attuale valletta di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, uno dei programmi di punta di Mediaset per ascolti nella fascia preserale. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Fabrizio Corona, nuova puntata di Falsissimo: Samira Lui al centro e lo scontro con Mediaset Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira LuiIl 26 gennaio torna Falsissimo con una nuova puntata dedicata a Fabrizio Corona. Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona, prima della puntata di FalsissimoSamira Lui avrebbe inviato una diffida a Fabrizio Corona prima della puntata di Falsissimo, con l’obiettivo di chiedere limitazioni o blocchi nella diffusione di contenuti che la coinvolgerebbero direttamente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Fabrizio Corona: Anteprima Falsissimo caso Signorini e quando esce la puntata Argomenti discussi: Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui; Gli avvocati di Signorini tentano di bloccare la nuova puntata di Falsissimo; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi. Falsissimo, Fabrizio Corona non si ferma: le anticipazioni della puntata di lunedìCorona torna con una nuova puntata di Falsissimo: tra denunce, polemiche e possibili rivelazioni, ecco cosa potrebbe raccontare nel prossimo episodio. rds.it Falsissimo: Corona crea un hype gigantesco per la puntataFabrizio Corona annuncia una puntata controversa di 'Falsissimo', ma tra denunce e diffide la pubblicazione resta incerta. serial.everyeye.it Nella battaglia fra Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e i vertici aziendali a perderci è soprattutto chi lavora nel reality show - facebook.com facebook Il Grande Fratello Vip non si farà: Mediaset avrebbe deciso di bloccare l’edizione. A determinare lo stop lo scontro legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Fonte: Fanpage x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.