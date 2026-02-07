Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | subito argento e bronzo per l’Italia!

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite. Mercoledì si sono tenute le prime gare e già l’Italia mette a segno due medaglie: un argento e un bronzo. La cerimonia d’apertura si è svolta venerdì 6 e le premiazioni inizieranno sabato 7. I primi risultati danno buoni segnali per gli atleti italiani.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: subito argento e bronzo per l’Italia! Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina L’Italia si dà da fare ai Giochi di Milano Cortina. Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: i pronostici di OA Sport. Italia da record di podi? #Milano-Cortina 2026 || Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026 Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Il medagliere; Medagliere Olimpiadi Milano Cortina quote Giochi Olimpici invernali; Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026; Italia 7a nel medagliere con 27 medaglie e 7 ori: i pronostici di Podium Sport. Il medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 aggiornato: Franzoni e Paris d'argento e bronzo nella discesa liberaMedaglia d'argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris nella gara vinta dallo svizzero Franjo Von Allmen. Un inizio straordinario per raggiungere l'obiettivo fissato dal Coni in 20 ... corriere.it Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it Partono le Olimpiadi invernali, il Trentino-Alto Adige abbraccia il mondo: «Che orgoglio, qui quasi un terzo del medagliere» x.com Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il vero protagonista inatteso non è solo il medagliere, ma il… bidet. Tra stupore, meme e domande tipo «Serve per lavare i piedi» gli atleti stranieri stanno scoprendo uno dei simboli più curiosi della nostra identità quotidi facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.