mctominay e hojlund il napoli biondo fa impazzire il mondo genoa napoli 1 2

Il Napoli vince in rimonta a Genova, battendo il Genoa 2-1. Partono male, vanno sotto di un gol, ma reagiscono forte e trovano il pareggio con Hojlund. Poco dopo, McTominay segna il gol decisivo, regalando ai partenopei tre punti importanti. La squadra di Spalletti dimostra carattere e capacità di reagire alle difficoltà.

McTominay e Hojlund il Napoli biondo fa impazzire il mondo Reazione da grande squadra del Napoli. Va subito sotto a Marassi contro il Genoa. Rigore contro alla prima azione, dopo venti secondi per uno sciagurato retropassaggio di Buongiorno (figlio bello, scetate). Napoli scosso dal rigore trasformato da Malinovskyi. Poi, però, lentamente comincia a carburare. E in due minuti raddrizza e ribalta la partita. pareggio di Hojlund e dopo un minuto gol di McTominay. Sul primo gol è bravo Elmas a servire nello spazio lo scozzese (che prima aveva sbagliato un gol): destro in diagonale, respinta del portiere e tap-in di Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli sta lavorando per prolungare il contratto di Scott McTominay fino al 2031, secondo quanto riportato da Nicolò Schira.

