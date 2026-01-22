Napoli McTominay a vita in azzurro | l’annuncio fa impazzire i tifosi

Il Napoli sta lavorando per prolungare il contratto di Scott McTominay fino al 2031, secondo quanto riportato da Nicolò Schira. La società mira a consolidare il centrocampista scozzese nel progetto a lungo termine, con un eventuale incremento salariale nei prossimi mesi. Questa strategia dimostra l’intenzione del club di rafforzare la propria rosa e mantenere un punto fermo nel reparto centrale.

Il Napoli sta cercando di blindare Scott McTominay per il futuro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club partenopeo ha avviato trattative per prolungare il contratto del centrocampista scozzese fino al 2031, con un aumento di stipendio previsto nei prossimi mesi. Nonostante ci siano stati interessamenti da parte di club della Premier League e squadre saudite, McTominay è considerato intoccabile dal Napoli, che punta a tenerlo a lungo termine nella propria rosa. Il rinnovo di McTominay: intoccabile per il Napoli. Scott McTominay è diventato un punto fermo del Napoli e la società sta facendo tutto il possibile per assicurarsi il suo futuro a lungo termine. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

