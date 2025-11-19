McTominay & Hojlund il Napoli sorride | quei gol in nazionale sono sms a Conte

Lo scozzese protagonista della qualificazione e il danese a segno sono ottimi segnali per il tecnico azzurro in vista della gara con l'Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - McTominay & Hojlund, il Napoli sorride: quei gol in nazionale sono "sms" a Conte

