La Juve si ferma a Cagliari | bianconeri ko 1-0 con un gol di Mazzitelli

Nella 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Juventus. Il gol decisivo è stato segnato da Mazzitelli, determinando il risultato finale. La partita ha visto le due squadre confrontarsi in un incontro equilibrato, con il Cagliari che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create.

Il Cagliari ha superato 1-0 la Juventus nel match disputato stasera e valido per la 21a giornata di Serie A. Decisivo per la squadra di Pisacane il gol di Mazzitelli al 65esimo minuto. La squadra di Spalletti resta così quarta in classifica a 39 punti insieme alla Roma (impegnata domani con il Torino), aumentando così il suo distacco dall' Inter vincitrice a Udine e dal Napoli impostosi con il Sassuolo. Il Cagliari aggancia invece il Parma al quattordicesimo posto, con 22 punti.

Pagelle di Cagliari-Juventus 1-0: Mazzitelli gela i bianconeri. Yildiz voglioso ma stanco, attacco di Spalletti spento

Juventus sconfitta a Cagliari: dominio sterile e ko immeritato per i bianconeri - Juve aggressiva ma poco concreta: decide Mazzitelli

