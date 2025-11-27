Jeda ricorda il gol contro la Juve e mette in guardia il Cagliari per il match contro i bianconeri | C’è un vantaggio bisogna giocare una bella partita!

Jeda vede l’opportunità: l’impegno europeo della Juve può aiutare il Cagliari. Ricordo iconico del gol del 2009: l’abbraccio di Cellino, un evento raro. L’ex attaccante del Cagliari, Jeda, è intervenuto ai microfoni di CagliariNews24 per analizzare la prossima sfida tra i sardi e la Juventus di Luciano Spalletti. Secondo Jeda, l’impegno ravvicinato dei bianconeri in Champions League è un fattore che può avvantaggiare la squadra isolana. Jeda ha sottolineato che la Juventus e non avrà avuto il tempo sufficiente per riposarsi e allenarsi bene dopo la trasferta in Norvegia. Nonostante ciò, Jeda riconosce la grandezza dell’avversario: stiamo parlando di una grande squadra con ottimi giocatori e con un allenatore di grande esperienza come Spalletti, che sa come gestire le forze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jeda ricorda il gol contro la Juve e mette in guardia il Cagliari per il match contro i bianconeri: «C’è un vantaggio, bisogna giocare una bella partita!»

